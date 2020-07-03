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Четыре станции красной ветки метро закроют в Москве на 3 дня

15:15
  • пятница
  • 03 июля 2020

С 4 июля до утра вторника

С 4 июля и до утра вторника будет закрыт участок красной линии от станции "Филатов луг" до "Коммунарки". Станция "Саларьево" временно станет конечной.

Ограничения необходимы для подключения оборотных тупиков, которые позволят поездам делать больше манёвров. Одновременно на закрытых станциях проведут уборку платформ, лестниц и светильников.  Для пассажиров будут запущены бесплатные автобусы.

"Будут организованы выделенные полосы с обособленными участками, в том числе, это дорога Солнцево-Бутово-Видное, на участке между Киевским и Калужским шоссе, в районе станции метро "Коммунарка", а также в районе станции метро "Саларьево". Обращаем внимание водителей такси, что въезд на эти полосы будет возможен только для городского транспорта", - говорит заместитель руководителя Дирекции Центра организации дорожного движения Сергей Назаров.

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