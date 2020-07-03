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В Москве наградили участников проекта "Волонтеры Конституции"

14:38
  • пятница
  • 03 июля 2020

Проведение голосования обеспечивали более 100 тысяч добровольцев

Достойное проведение Общероссийского голосования обеспечивали более ста тысяч волонтёров. Молодые люди активно и в подробностях доводили информацию об изменениях, которые предусматривают поправки, рассказывали о процедуре голосования. Также помогали пожилым и маломобильным гражданам.

Участники проекта “Волонтёры Конституции” наблюдали за заседанием Центризбиркома из общественного штаба по контролю за общероссийским голосованием. За успешную работу лучших наградили памятными грамотами. Как ожидается, после принятия поправок волонтёрская деятельность будет закреплена в Основном законе страны, передает "ТВ Центр".

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