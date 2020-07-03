ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадь природных пожаров в России превысила 200 тысяч га

14:43
  • пятница
  • 03 июля 2020

В тушении задействована авиация

Площадь природных пожаров в России превышает двести тысяч гектаров. Этопоследние данные Авиалесоохраны. Режим ЧС введен в семи субъектах Сибири и Дальнего Востока. Зафиксированы десятки очагов возгорания. В тушении задействована авиация.

Разбушевавшийся природный пожар в Якутии тушат на земле и с воздуха. Помогать местным спасателям прибыли почти сотня пожарных-десантников "Авиалесохраны" из Югры. Они смогут справиться с огнём в труднодоступной местности. В республике сейчас введён режим ЧС.

"Мы уже в Якутию ввели дополнительных резервов порядка 300 человек. Сейчас мы наращиваем группировку – ещё 100 специалистов присылаем. Люди подготовлены, люди обучены. Люди могут работать в труднодоступной местности", - рассказывает заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

С 30-ю пожарами на площади больше 200 гектаров уже борется около 800 человек. Им помогают самолёты и вертолёты, которые сбрасывают воду на очаги возгорания. Ситуация осложняется труднодоступностью ландшафта. К некоторым местам и вовсе не подобраться. С начала года в регионе произошло уже 107 пожаров.

Тайга полыхает и в Красноярском крае. Здесь тоже введен режим ЧС. За сутки сотрудники регионального лесопожарного центра ликвидировали 15 очагов на площади почти в тысячу гектаров. Тем не менее, угроза ещё почти от сотни пожаров в регионе остаётся. Их масштаб оценивается в 67 тысяч гектаров.

Причиной возгорания, как в Красноярском крае, так и в Якутии, метеорологии считают, так называемые, сухие грозы. Это погодное явление возникает при высоких температурах. А в регионах сейчас установилась аномальный зной с минимальным уровнем влажности.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.