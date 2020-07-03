Площадь природных пожаров в России превысила 200 тысяч га

В тушении задействована авиация

Площадь природных пожаров в России превышает двести тысяч гектаров. Этопоследние данные Авиалесоохраны. Режим ЧС введен в семи субъектах Сибири и Дальнего Востока. Зафиксированы десятки очагов возгорания. В тушении задействована авиация.

Разбушевавшийся природный пожар в Якутии тушат на земле и с воздуха. Помогать местным спасателям прибыли почти сотня пожарных-десантников "Авиалесохраны" из Югры. Они смогут справиться с огнём в труднодоступной местности. В республике сейчас введён режим ЧС.

"Мы уже в Якутию ввели дополнительных резервов порядка 300 человек. Сейчас мы наращиваем группировку – ещё 100 специалистов присылаем. Люди подготовлены, люди обучены. Люди могут работать в труднодоступной местности", - рассказывает заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

С 30-ю пожарами на площади больше 200 гектаров уже борется около 800 человек. Им помогают самолёты и вертолёты, которые сбрасывают воду на очаги возгорания. Ситуация осложняется труднодоступностью ландшафта. К некоторым местам и вовсе не подобраться. С начала года в регионе произошло уже 107 пожаров.

Тайга полыхает и в Красноярском крае. Здесь тоже введен режим ЧС. За сутки сотрудники регионального лесопожарного центра ликвидировали 15 очагов на площади почти в тысячу гектаров. Тем не менее, угроза ещё почти от сотни пожаров в регионе остаётся. Их масштаб оценивается в 67 тысяч гектаров.

Причиной возгорания, как в Красноярском крае, так и в Якутии, метеорологии считают, так называемые, сухие грозы. Это погодное явление возникает при высоких температурах. А в регионах сейчас установилась аномальный зной с минимальным уровнем влажности.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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