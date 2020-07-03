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Московские студенты разработали систему для работы с онлайн-архивами

14:48
  • пятница
  • 03 июля 2020

Она поможет навести порядок

Заменит ручной труд и сэкономит время: уникальную систему, которая поможет навести порядок в онлайн-архивах, разработали московские студенты.

Благодаря ей можно в автоматическом режиме собирать, анализировать и структурировать большой объём данных, отмечает "ТВ Центр". Проект вышел в финал конкурса "Цифровой прорыв", который входит в платформу "Россия - страна возможностей". Его основная задача - поиск одарённых молодых специалистов для развития цифровой экономики страны.

"Кадровый рынок испытывает всё время голод. Отрасли  нужны айтишники, айтишников не хватает. У нас есть оценка, что порядка 250 тысяч человек в год отрасль готова трудоустроить. А после того, что мы наблюдали за последние три месяца, когда все переходили в онлайн, мы понимаем, что спрос будет еще больше", - говорит директор Российский ассоциации электронных коммуникаций, руководитель проекта "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко.

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