ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новым премьером Франции стал координатор по выходу из режима изоляции

14:02
  • пятница
  • 03 июля 2020

Ему поручили сформировать новый кабинет министров

Французский лидер Эммануэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны заместителя руководителя администрации президента Жана Кастекса.

"Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле его назначили координатором стратегии начавшегося выхода страны из режима изоляции, связанной с коронавирусом. 

Среди возможных кандидатов на пост премьер-министра Франции были также глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил страны Флоренс Парли.

Ранее в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства, подал в отставку. По данным СМИ, отставка премьера произошла на фоне неудачного результата партии Макрона "Вперед, Республика!" на региональных выборах и после победы Филиппа на выборах мэра города Гавр 28 июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жан Кастекс
Жан Кастекс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.