Новым премьером Франции стал координатор по выходу из режима изоляции

Ему поручили сформировать новый кабинет министров

Французский лидер Эммануэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны заместителя руководителя администрации президента Жана Кастекса.

"Президент Республики назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле его назначили координатором стратегии начавшегося выхода страны из режима изоляции, связанной с коронавирусом.

Среди возможных кандидатов на пост премьер-министра Франции были также глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил страны Флоренс Парли.

Ранее в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства, подал в отставку. По данным СМИ, отставка премьера произошла на фоне неудачного результата партии Макрона "Вперед, Республика!" на региональных выборах и после победы Филиппа на выборах мэра города Гавр 28 июня.

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