Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП

Актер имел в виду не "возместить", а "готов платить"

Актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в начале июня, отказался признавать свою вину в совершении ДТП.

Об этом ТАСС заявил его адвокат Эльман Пашаев.

"Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал <…>Михаил Олегович, когда ранее сказал, что "я хочу возместить", - не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", - объяснила защита актера.

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

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