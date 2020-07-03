Депутат МГД: Увеличение суммы льготной ипотеки поможет восстановить объемы кредитования

У программы льготной ипотеки есть резерв к расширению

Депутат Мосгордумы Елена Николаева выразила мнение, что увеличение суммы льготной ипотеки позволит восстановить объемы кредитования в кратчайшие сроки.

"По нашим оценкам, эта программа охватывала только 60% новостроек, но и эта мера положительно сказалась на рынке жилья: количество выданных в мае кредитов резко выросло, составив 86% к уровню мая 2019 года. В дальнейшем увеличение суммы льготного кредита позволит охватить до 80% предложений комфорт-класса. Таким образом, семьи, которые хотят улучшить свои жилищные условия, могут выбирать почти из всего разнообразия строящегося в столице жилья", - цитирует Николаеву агентство "Москва".

По словам депутата, количество выдаваемых ипотечных кредитов увеличится на 15-30% в течение всего срока действия программы - до ноября 2020 года. К этому времени, как считает Николаева, показатели вернутся к докризисным отметкам. В 2019 году в Москве в среднем выдали около 6 тысяч ипотечных кредитов, отметила депутат.

Как считает Елена Николаева, приток средств в жилое строительство поможет стабилизировать ситуацию на рынке и положительно отразится на строительной отрасли. При этом у программы есть еще резерв к расширению.

"Пока данная программа ограничена только долевым строительством многоквартирных домов и не распространена на приобретение индивидуальных жилых домов и объектов инвестиционного строительства. Но мы очень надеемся на то, что положительные подвижки в данном направлении будут продолжены, и тысячи москвичей смогут жить не только в современных комфортных квартирах в многоэтажках, но и в собственных домах", - сказала Елена Николаева.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении суммы льготной ипотеки до 12 миллионов рублей в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В регионах России сумма льготной ипотеки увеличена до 6 миллионов рублей.

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