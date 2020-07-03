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Умер заболевший COVID-19 отец Хабиба Нурмагомедова

14:20
  • пятница
  • 03 июля 2020

Тренеру было 57 лет

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова скончался.

Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов не смог пережить коронавирус, который раз осложнение на сердце и легкие.

"От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!", - написал чеченский лидер в своем telegram-канале.

Абдулманап Нурмагомедов попал в махачкалинскую больницу 24 апреля. У него диагностировали пневмонию. 2 мая тренера перевезли в столичную клинику, а на следующий день, по данным СМИ, у него случился инфаркт. Его ввели в медикаментозный сон.

Спустя несколько дней Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус. Инфекция дала осложнение на сердце. Тренеру сделали операцию. Президент России Владимир Путин пообещал помочь семье спортсмена.

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