День Конституции предложили перенести на 1 июля и сделать его выходным

Сейчас его отмечают 12 декабря

Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко предложила перенести День Конституции с 12 декабря на 1 июля и сделать его выходным днем.

"В нашей стране уже есть праздничная дата – День Конституции Российской Федерации. Известно, что она несколько раз переносилась и сейчас отмечается 12 декабря, поэтому считаю, что делать дополнительный праздничный день было бы не совсем правильно", - сказала Святенко РИА Новости.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. До 2005 года 12 декабря был выходным днем, а после стал рабочим.

С 25 июня по 1 июля 2020 года в России прошло голосование по поправкам в Конституцию 1993 года. По результатам обработки 100% протоколов 77,92% россиян проголосовали "за", 21,27% - "против". Явка составила 67,97%.

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