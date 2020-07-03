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"Человек-легенда": умер старейший артист Театра Армии Александр Петров

15:13
  • пятница
  • 03 июля 2020

Ему было 98 лет

Народный артист РСФСР Александр Петров умер 3 июля в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.  
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"Александр Алексеевич был гордостью Центрального академического театра Российской Армии и авторитетом для всего коллектива", - говорится на сайте учреждения. Петров проработал там около 70 лет, сыграл более 50 ролей. Несмотря на преклонный возраст, он выходил на сцену еще в нынешнем сезоне. "Человек-легенда, без малого ровесник века", - так говорят о нем коллеги. 

Прощание с Александром Петровым пройдет 6 июля 2020 года в 11:00 в Театре Армии. 

Александр Петров родился в 1922 году в подмосковной деревне Короськово. Он добровольцем ушел на фронт и служил в 137-м полку связи им. Богдана Хмельницкого, который участвовал в Сталинградской битве и освобождении Одессы. Петров дошел до Германии и Югославии, получил несколько орденов и медалей. 

В 1948 году Петров поступил в ГИТИС. Вскоре он стал работать в Театре Армии. Звание народного артиста РСФСР Петров получил в 1980 году.

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