"Человек-легенда": умер старейший артист Театра Армии Александр Петров

Ему было 98 лет

Народный артист РСФСР Александр Петров умер 3 июля в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

"Александр Алексеевич был гордостью Центрального академического театра Российской Армии и авторитетом для всего коллектива", - говорится на сайте учреждения. Петров проработал там около 70 лет, сыграл более 50 ролей. Несмотря на преклонный возраст, он выходил на сцену еще в нынешнем сезоне. "Человек-легенда, без малого ровесник века", - так говорят о нем коллеги.

Прощание с Александром Петровым пройдет 6 июля 2020 года в 11:00 в Театре Армии.

Александр Петров родился в 1922 году в подмосковной деревне Короськово. Он добровольцем ушел на фронт и служил в 137-м полку связи им. Богдана Хмельницкого, который участвовал в Сталинградской битве и освобождении Одессы. Петров дошел до Германии и Югославии, получил несколько орденов и медалей.

В 1948 году Петров поступил в ГИТИС. Вскоре он стал работать в Театре Армии. Звание народного артиста РСФСР Петров получил в 1980 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"