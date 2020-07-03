ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опасна ли россиянам вспышка бубонной чумы в Монголии?

15:53
  • пятница
  • 03 июля 2020

В Монголии зафиксировано два случая заражения

В Монголии на этой недели врачи выявили вспышку бубонной чумы. Сообщалось как минимум о двух носителях заболевания. Между тем, по некоторым данным, в их круг общения входили более 50 человек. По подсчетам медиков, они могли заразить порядка 400 человек.

Источником инфекции могло послужить сырое мясо сурка. При этом предполагаемый разносчик чумы – блоха, которая укусила людей. Все зараженные изолированы.

По данным экспертов, россиянам бояться нечего. Как рассказал главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров, бубонная чума становится опасной только тогда, когда превращается в легочную. При этом подобные вспышки в Монголии – распространенное явление, пишут "Аргументы Недели".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Бояться ли россиянам чумы с Монголии
Бояться ли россиянам чумы с Монголии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.