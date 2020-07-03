Опасна ли россиянам вспышка бубонной чумы в Монголии?

В Монголии зафиксировано два случая заражения

В Монголии на этой недели врачи выявили вспышку бубонной чумы. Сообщалось как минимум о двух носителях заболевания. Между тем, по некоторым данным, в их круг общения входили более 50 человек. По подсчетам медиков, они могли заразить порядка 400 человек.

Источником инфекции могло послужить сырое мясо сурка. При этом предполагаемый разносчик чумы – блоха, которая укусила людей. Все зараженные изолированы.

По данным экспертов, россиянам бояться нечего. Как рассказал главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров, бубонная чума становится опасной только тогда, когда превращается в легочную. При этом подобные вспышки в Монголии – распространенное явление, пишут "Аргументы Недели".

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