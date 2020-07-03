ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Половина месячной нормы: москвичей предупредили о грозе с градом

15:28
  • пятница
  • 03 июля 2020

Гром грянет ближе к вечеру

Около половины месячной нормы осадков прольется на Москву в ближайшие сутки. Гроза начнется ближе к вечеру 3 июля, больше всего достанется западным районам столицы.
МЧС предупредило москвичей о новых грозах

По данным синоптиков, атмосферный фронт с ливнями и грозами сформировался над Белоруссией. Он движется к российской столице со скоростью 40-50 километров в час, и приблизится к Московской области к 18 часам. Горожан предупреждают: возможен град.

"В Москве наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи, за процесс может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. В июле она составляет 94 миллиметра", - говорится в сообщении на сайте "Метеоновости".

Специалисты подчеркивают, что до рекордных значений все же далеко. Самым дождливым 4-е июля было в 1927 году – тогда выпало 56,7 миллиметра осадков. А рекорд 3-го июля принадлежит 1982 году - 50,2 миллиметра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Гроза
Гроза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.