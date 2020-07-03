Половина месячной нормы: москвичей предупредили о грозе с градом

Гром грянет ближе к вечеру

Около половины месячной нормы осадков прольется на Москву в ближайшие сутки. Гроза начнется ближе к вечеру 3 июля, больше всего достанется западным районам столицы.

По данным синоптиков, атмосферный фронт с ливнями и грозами сформировался над Белоруссией. Он движется к российской столице со скоростью 40-50 километров в час, и приблизится к Московской области к 18 часам. Горожан предупреждают: возможен град.

"В Москве наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи, за процесс может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. В июле она составляет 94 миллиметра", - говорится в сообщении на сайте "Метеоновости".

Специалисты подчеркивают, что до рекордных значений все же далеко. Самым дождливым 4-е июля было в 1927 году – тогда выпало 56,7 миллиметра осадков. А рекорд 3-го июля принадлежит 1982 году - 50,2 миллиметра.

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