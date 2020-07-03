Жители Курил и Сахалина остались без интернета

Проблему обещают решить до конца дня

Жители Сахалина и Курил временно остались без интернета из-за аварии у магистрального оператора "Ростелекома".

Виновниками стали рабочие сторонней организации, они порвали кабель во время строительных работ Поронайском районе. В результате связь с материком была утеряна, пишет РИА Новости.

На место происшествия сразу же выехали специалисты.

Сейчас интернет на острове частично восстановлен. Компания обещает справиться с проблемой в течение пятницы, 3 июля.

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