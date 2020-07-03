ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

15:36
  • пятница
  • 03 июля 2020

Изменения вступают в силу с 4 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после всероссийского голосования.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно тексту документа, поправки в Конституцию вступают в силу с 4 июля 2020 года. Тем же указом Путин распорядился произвести официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками на портале pravo.gov.ru.

Голосование по поправкам в Основной закон России проходило с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов 77,92% россиян проголосовали "за", 21,27% - "против". Явка составила 67,97%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.