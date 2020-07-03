Изменения вступают в силу с 4 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию после всероссийского голосования.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно тексту документа, поправки в Конституцию вступают в силу с 4 июля 2020 года. Тем же указом Путин распорядился произвести официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками на портале pravo.gov.ru.

Голосование по поправкам в Основной закон России проходило с 25 июня по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов 77,92% россиян проголосовали "за", 21,27% - "против". Явка составила 67,97%.

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