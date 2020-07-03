Путин потребовал привести законы в соответствии с обновленной Конституцией

Президент оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию

Организаторы голосования по поправкам в Конституцию России сделали все возможное, чтобы обеспечить удобство и безопасность избирателям. Результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, заявил Владимир Путин. Президент встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.

Глава государства подчеркнул, что законодательство России должно полностью соответствовать обновленной Конституции. Члены рабочей группы заверили президента, что законодатели к работе уже готовы.

Как сообщил президенту глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников, изменить в соответствии с обновленной Конституцией придется около 100 федеральных законов. Кроме того, по данным рабочей группы, переработать придется также более 600 региональных законов.

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