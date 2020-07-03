ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин потребовал привести законы в соответствии с обновленной Конституцией

15:57
  • пятница
  • 03 июля 2020

Президент оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию

Организаторы голосования по поправкам в Конституцию России сделали все возможное, чтобы обеспечить удобство и безопасность избирателям. Результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, заявил Владимир Путин. Президент встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

Глава государства подчеркнул, что законодательство России должно полностью соответствовать обновленной Конституции. Члены рабочей группы заверили президента, что законодатели к работе уже готовы.

Как сообщил президенту глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников, изменить в соответствии с обновленной Конституцией придется около 100 федеральных законов. Кроме того, по данным рабочей группы, переработать придется также более 600 региональных законов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.