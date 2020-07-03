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Более 100 человек пострадали при взрыве на фабрике фейерверков в Турции (видео)

16:40
  • пятница
  • 03 июля 2020

Число погибших уточняется

Жертвами взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья, по последним данным, стали четыре человека. Число пострадавших, как сообщил Минздрав Турции, достигло 97.
Установлена причина взрыва в доме на северо-востоке Москвы

ЧП произошло 3 июля на предприятии в районе города Хендек. На момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников, а на складах – 110 тонн фейерверков. По словам губернатора провинции, все пострадавшие доставлены в больницу, пишет газета Hurriyet.

Сразу после сообщений о взрыве глава минздрава республики Фахреттин Коджа заявил о двух погибших и 73 пострадавших. Позже президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что из 189 сотрудников фабрики фейерверков пострадали 74 человека.

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