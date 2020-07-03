17 В крымской пещере нашли кости древнего носорога

Как проходят раскопки?

В крымской пещере Таврида, обнаруженной при строительстве одноименной автотрассы, ученые совершили очередное открытие. Обнаружены части скелета древнего носорога, следов которого прежде на территории России не находили. Кроме того, в подземелье откопали останки антилоп, быков, гиен, саблезубого тигра, дикобраза, гигантского страуса и мастодонта. Все эти животные обитали на полуострове полтора-два миллиона лет назад.

Первые находки этого года. Фрагменты аккуратно выкладывают, чтобы просушить. И только после этого можно будет приступать к их изучению и описанию. Но часть уже удалось идентифицировать. Например, кости носорога эласмотерия. Этот экземпляр самый древний из найденных на территории России. Ему более 1,5 миллионов лет.

"От такого носорога мы нашли зуб. Последний зуб нижней челюсти. Почему это носорог эласмотерия – мы легко определили – потому что у зуба сохранилась площадка перетирательная. На ней есть такая волнистая эмаль", - рассказал старший научный сотрудник Института Экологии Растений и Животных Дмитрий Гимранов.

Так эмаль стачивается еще у лошадей и слонов, но размеры зубов у них другие. Ученые уже смогли определить останки южного слона, оленя, винторогих антилоп нескольких видов, бизона, верблюда. Найден клык этрусского волка. Есть и экземпляры неизвестных хищников.

"Это довольно крупная кошка среднего размера, но необычных пропорций. Это животное с более длинными ногами, чем рысь, легко сложено, типа современного сервала. Требует эта находка детального анализа и сравнения не только с современными, но и со всеми ископаемыми формами, которые были найдены в Европе и передней Азии", - сообщил старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН Александр Лавров.

Из-за пандемии палеонтологи смогли приступить к раскопкам только на прошлой неделе. Ученые Крымского федерального университета работают с коллегами из Москвы и Екатеринбурга. В рыхлой почве кости прекрасно сохранились.

Грунт тоже поднимают на поверхность. За неделю – 150 мешков. Землю нужно будет просеять через сито – в ней могут быть фрагменты костей мелких животных. Большая часть находок сделана в так называемом "логове хищников". Это галерея пещеры, изрезанная царапинами от когтей крупных животных. На очереди исследования ближайших ответвлений.

Вход в подземелье нашли во время строительства трассы "Таврида". Сейчас ученые не только ведут раскопки, но и занимаются обустройством туристического маршрута. Уже в следующем году посетители смогут прогуляться по каменным галереям и увидеть уникальные находки своими глазами.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.

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