Путин: вспышки безработицы из-за коронавируса не ожидается

России удалось избежать такого сценария

России удалось избежать резкого роста безработицы из-за пандемии коронавируса. Уровень все же подрос – но не так, как в других странах, отметил Владимир Путин. Президент напомнил, что в некоторых государствах наблюдался скачок этого показателя – тогда как в России он достиг лишь 6%.

"Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае... Надеюсь, так и будет", - подчеркнул президент на встрече с рабочей группой, готовившей изменения в Конституцию.

Зашла речь на встрече и о дистанционном обучении. Глава государства убежден, что такой метод не может полностью заменить традиционных способов.

"Не может, естественно, обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере полностью быть подменен дистанционным обучением. Здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника", - заявил Путин.

В то же время, признал президент, остановить технический прогресс невозможно, возможностей дистанционного обучения в разных сферах все больше. Однако подменять одно другим не следует, уверен Путин.

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