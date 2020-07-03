Путин: поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа

Граждане России сделали свой выбор, отметил президент

В пятницу Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании текста Конституции России с внесёнными в неё поправками. С завтрашнего дня, 4 июля, они вступят в силу. Итоги общероссийского голосования президент подвёл на встрече с членами рабочей группы, которая занималась подготовкой изменений в Основной закон, передает "ТВ Центр".

"Граждане России сделали свой выбор. И в соответствии с этим решением, я подписал Указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками. Поправки вступают в силу. Вступают без всякого преувеличения - по воле народа. Вы знаете мою позицию: изменения, внесённые в Основной закон страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России. Хотел бы ещё раз поблагодарить всех, кто сделал свой ответственный выбор. Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной. И оно касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России. Делают нас, действительно, одним народом, единым целым", - сказал Путин.

Президент выразил также благодарность работникам участковых избирательных комиссий, волонтёрам и наблюдателям. Выдержав высокую нагрузку, они сделали всё, чтобы процедура голосования не только отвечала требованиям санитарной безопасности, но и была удобной для граждан. Говоря о самих поправках, Владимир Путин отметил, что внесённые предложения точно совпали с ожиданиями людей. Голосование показало высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам. И теперь, на основе принятых решений, правительство, парламент и руководители регионов должны развернуть практическую работу.

"Приоритеты, те ценности, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы в конкретных вещах, в конкретных делах: в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах. Каждая норма, включённая в Основной закон, означает действие: не созерцание, а именно действие. Знаю, несмотря на плотный график и большую разъяснительную работу, которую вела рабочая группа, вы уже приступили и к решению следующей задачи. Речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны", - отметил Путин.

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