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Путин: главное - повышать уровень доходов российских семей

17:31
  • пятница
  • 03 июля 2020

Государство продолжит оказывать поддержку

Доходы россиян из-за пандемии коронавируса снизились. В этих условиях особенно важна поддержка граждан со стороны государства. Эта работа сейчас ведется, по словам Владимира Путина, через призму поддержки семей с детьми.
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"Самое главное - повышать уровень доходов российских семей. Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот - уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать", - заявил президент России на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Путин также назвал чрезвычайно важной и очень чувствительной для людей проблему неравенства размеров субсидий на ЖКХ для семей с низкими доходами. Президент отметил, что разница в этом показателе между регионами зависит от собственных возможностей субъектов федерации. Путин заверил, что власти будут работать над решением этой проблемы, будет принято решение на законодательном уровне.

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