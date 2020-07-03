Путин: главное - повышать уровень доходов российских семей

Государство продолжит оказывать поддержку

Доходы россиян из-за пандемии коронавируса снизились. В этих условиях особенно важна поддержка граждан со стороны государства. Эта работа сейчас ведется, по словам Владимира Путина, через призму поддержки семей с детьми.

"Самое главное - повышать уровень доходов российских семей. Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот - уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать", - заявил президент России на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Путин также назвал чрезвычайно важной и очень чувствительной для людей проблему неравенства размеров субсидий на ЖКХ для семей с низкими доходами. Президент отметил, что разница в этом показателе между регионами зависит от собственных возможностей субъектов федерации. Путин заверил, что власти будут работать над решением этой проблемы, будет принято решение на законодательном уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"