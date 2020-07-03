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В Крыму отменили запрет на работу кинотеатров и спортивные мероприятия

17:55
  • пятница
  • 03 июля 2020

Возобновляется республиканский футбольный чемпионат

Власти Крыма сняли запрет на работу кинотеатров. Разрешены также спортивные соревнования – однако число зрителей на них ограничивается.
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Как сказано в подписанном главой Крыма Сергеем Аксеновым документе, действие пункта о запрете не распространяется на "проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов". Разрешаются также игровые виды спорта, соревнования по которым проходят на открытом воздухе. Правда, зрителей при этом должно быть не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения.

Ранее власти полуострова отменили обязательную самоизоляцию для жителей. Курортный сезон для россиян открылся с 1 июля. А в Крымском футбольном союзе сообщили, что 4 июля возобновится республиканский чемпионат по футболу, передает "Интерфакс".

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