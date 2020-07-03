Россия начинает жить с обновленной Конституцией

Граждане России сделали свой выбор, отметил Путин

У России обновленная Конституция. Изменения вступят в силу уже 4 июля. После обработки всех бюллетеней ЦИК подтвердил - за поправки в Основной закон страны проголосовали 57 миллионов 700 тысяч россиян. Явка - 67,97 процента. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, по сути де-факто состоялся референдум о доверии президенту Путину.

К утру пятницы уже окончательно понятно. Всероссийское голосование состоялось, а поправки в Конституцию поддержало подавляющее большинство граждан.

"Граждане России сделали свой выбор. И в соответствии с этим решением я подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками. Поправки вступают в силу. Вступают, без всякого преувеличения, по воле народа", - сказал Путин.

Чтобы именно он решал судьбу предложенных изменений, президент настаивал с самого начала. Хотя по закону можно было обойтись и без всероссийского голосования. Но Путин посчитал это неправильным, оставив последнее слово за российским народом.

"Главным гарантом стабильности в стране является русский народ. Российский народ в широком смысле этого слова, который способен принимать такие ответственные решения, связанные в данном случае с поддержкой поправок в Конституцию. Люди сердцем почувствовали то, что было предложено и самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента. Что это востребовано и нужно стране", - отметил Путин.

В цифрах эта поддержка выглядит вот так. За - почти 78 процентов. Против - чуть больше двадцати одного. И всё это при явке в 67,97 процента. То есть из чуть более 109 миллионов потенциальных избирателей, в голосовании приняло участие 74 миллиона 215 тысяч 555 человек. Не поддержали поправки более 16 миллионов граждан. А за них высказались почти 58 миллионов. То есть больше чем две трети из всех проголосовавших, что вообще снимает любые вопросы о легитимности результатов.

"Голосование прошло свободно. У всех наших граждан была возможность свободно выразить свою волю. Таким образом и в такой форме, которую они предпочли. Поскольку мы предложили широкий спектр возможности и по формам голосования, и по времени", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Если посмотреть выкладки по регионам, то в лидерах будут сразу несколько из них. Активнее всего люди голосовали за поправки в Чеченской республике. Кстати, там и самая высокая явка. На втором месте Тыва. На третьем Башкирия. Следом идут: Дагестан, Брянская и Кемеровская области. Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и республика Крым, где за поправки в Конституцию проголосовали более 90 процентов избирателей. Поддержали их и в двух столицах: Санкт-Петербурге и Москве.

"По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг Президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед Россией. Страна, граждане, москвичи сделали четкий и однозначный выбор. Выбор от сползания в хаос - к сложному, трудному, но позитивному движению вперед", - говорится в сообщении на сайте Сергея Собянина.

"Я думаю, что вклад Путина в полученный результат максимально высокий. Очевидно, что он очень много сделал для получения этого результата. Начиная от внесения поправок. Начиная от той работы, которую он совершал, в ходе подготовки встречаясь с рабочей группой. Он ездил в Думу. Он обозначал конечные формулировки этих поправок", - рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Президент неоднократно объяснял, что эти изменения назрели. Что они крайне важны для будущего России и её граждан. Так было и 30 июня. В канун единого дня голосования Путин вновь обратился к стране, призвав людей прийти и сделать свой выбор.

"Мы голосуем не просто за поправки, облечённые в чёткие правовые нормы. Мы голосуем за страну, в которой хотим жить, с современным образованием и здравоохранением, с надёжной социальной защитой граждан, с эффективной властью, подотчётной обществу. Мы голосуем за страну, ради которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам", - сказал Путин.

И подавляющее большинство президента услышало, поддержав поправки. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против обновления Конституции проголосовало чуть больше 55% процентов избирателей.

Кстати результат в Ненецком автономном округе лишний раз доказал, что процедура всероссийского голосования была организована максимально прозрачно. Об этом заявили и в ЦИК, который за этим пристально следил, реагируя на каждый сигнал о возможных нарушениях. В итоге результаты голосования отменили на 23-х участках в шести регионах России. Среди них Бурятия, Саратовская и Московская области. А также Москва, где на участке №2783 был зафиксирован вброс.

На всех участках в Москве, где позволял закон, был организован круглосуточный видеоконтроль. Везде работали наблюдатели - более 20 тысяч человек. А все обращения стекались вот в общественный штаб по наблюдению за голосованием в столице. Реакция на них следовала незамедлительно. На место выезжали, так называемые группы разбора, которые проверяли каждую жалобу без исключения.

В целом же нарушений в столице было немного. Как, впрочем, и по стране. А вот количество фейков, которые должны были наделать шума и дискредитировать российскую избирательную систему, хватало. На этом видео, например, человек по имени Никита Гаврилов, прогуливаясь по улице, вдруг находит конверт со стопкой бюллетеней, которые сам же и спрятал. Этот момент беспристрастно зафиксировала камера на подъезде.

Прославился на всю страну и житель Челябинска, заявив, что ему удалось проголосовать без паспорта. Это сообщение быстро стали распространять через соцсети. Однако чуть позже мужчина признался - эту историю он просто выдумал.

На самом деле придраться особо было не к чему. С безопасностью на участках все было в порядке. Маски, перчатки и одноразовые ручки на входе. Дистанция. Тот, кто заранее подал заявку, мог вообще проголосовать на дому. А в Москве и Нижегородской области еще и онлайн. И всё это под пристальным контролем наблюдателей, количество которых превышало 500 тысяч человек. Следили за процессом и иностранные эксперты, искренне удивляясь тому, что пишут на Западе о всероссийском голосовании.

"Все западные СМИ пишут, я могу сказать, абсолютное враньё. То есть каждый материал, каждая статья, каждый репортаж именно в западных средствах массовой информации является лживым", - отметил международный эксперт из Финляндии Йохан Бекман.

Впрочем, вся эта массированная пропаганда в итоге так и не смогла ни на что повлиять. Люди пришли на участки и сделали свой выбор.

"Вместе с тем, понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем. Это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью. С черствостью. С безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет, жизнь показывает другое. Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем. А должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее", - сказал Путин.

Тем не менее, подчеркнул президент, подавляющее большинство россиян, что подтвердили и результаты всероссийского голосования, верят в то, что власти могут работать лучше и эффективнее. Причем делать это предстоит исходя из тех приоритетов, которые по воле народа стали частью Конституции. Однако для этого еще предстоит изменить более 100 различных федеральных законов, к чему Госдума уже приступила.

Александр Панюшкин, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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