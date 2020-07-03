Курортный сезон в новых условиях: где отдохнуть этим летом

Бархатный сезон в этом году может затянуться

В России стартовал курортный сезон. Отложенный из-за эпидемии коронавируса. Теперь же больше 70 регионов начали принимать отдыхающих – разумеется, с соблюдением всех требований безопасности. Чтобы этих самых отдыхающих перевезти на популярные курорты, организованы дополнительные железнодорожные и авиарейсы. Возможно, в этом необычном году туристический сезон и закончится в необычные сроки: по мнению специалистов, желание граждан оздоровиться так велико, что бархатный сезон затянется до конца октября, а то и до самой зимы.

Этим летом ничто не бодрит так, как море. Бескрайние золотые пляжи западного Крыма. Уже совсем скоро здесь яблоку негде будет упасть! Только в июле на полуострове ожидают полтора миллиона туристов.

Отдых не испортят даже ограничения, связанные с пандемией. Есть даже свои плюсы, например, дополнительное личное пространство на пляже.

"Мы соблюдаем социальное дистанцирование на пляже путем расстановки шезлонгов на расстоянии два метра друг от друга и устной коммуникации с гостями, о том, что необходимо соблюдать дистанцирование. Плюс ко всему, после каждого гостя шезлонги обрабатываются дезсредствами", - рассказал коммерческий директор санатория Алексей Капунов.

Тест на ковид предъявлять теперь не нужно. Но в отелях и санаториях сохраняется масочный режим. В помещениях установлены рециркуляторы воздуха и ультрафиолетовые лампы.

"Расстояние между креслами – 1,5 метра. Нанесена на пол разметка. Дезинфицирующие средства у нас и бесконтактным способом осуществляются на стоечках и дозаторы на стойках администраторов. Для безопасности наших клиентов в фитобаре соблюдается принцип социального дистанцирования, поэтому часть столиков из основного помещения вынесены на летнюю площадку", - говорит главный врач санатория Александр Болотин.

Впрочем, какой тут бар, когда такая природа вокруг. Вот, например, самая длинная в России пещера – Кизил Коба. "Живая"! Она постоянно увеличивается за счет подземной реки! Новые ходы, галереи, лабиринты. Весь Южный берег изрезан горными маршрутами. Здесь можно спуститься в каньон или заблудится в "Долине Приведений" среди окаменелых столбов причудливой формы. Хвойные леса и парки, где воздух насыщен фитонцидами – природный антибиотик, который убивает любые бактерии. Душевное равновесие и гармония – это уже эффект лавандовых полей. Дурманящий аромат и головокружительные пейзажи, исчезающие за горизонтом.

В Крыму вот-вот начнется уборка лаванды. Но эти фиолетовые поля останутся здесь и до конца сезона будут встречать туристов, прибывающих в аэропорт Симферополя. Новый терминал – волна Айвазовского – сама вынесет их на берега лаванды.

Прилететь на полуостров можно уже практически из любого региона России. Ежедневно аэропорт принимает под сотню рейсов. Лечение, походы, пляж, кажется, Крым может удовлетворить любые запросы.

Пройтись по разрушенным кварталам Херсонеса Таврического и на новой скоростной электричке отправится в Керкенитиду. Греки о таком и мечтать не могли – всего-то два с половиной часа в дороге.

Вот они, древние улочки Евпатории. Путешествие сквозь века. Из античного периода – в османский. С полным погружением в эпоху Крымского ханства. В раскаленном Гезлеве, еще одно название города, так и хочется спрятаться в каменных башнях древней крепости. И взбодриться свежесваренным крымско-татарским кофе. В этих стенах точно не будет жарко.

Туристический сезон стартовал по всей стране. В культурной столице запустили фонтаны. Самые главные из них – конечно, в Петергофе. Большой каскад, фигуры с золотым отливом, парные чаши из каррарского мрамора – от дворца и до Финского залива полторы сотни источников. И доминанта – Самсон, рвущий пасть льва. Впервые он оживает не в торжественной обстановке. Но открытие парков после трех месяцев пандемии – уже праздник.

Все прогулки – только по разметке, разделяющей потоки. Экскурсии в группах до 5 человек. Билеты продают онлайн. Пожалуй, впервые за многие годы насладиться красотами своей страны можно будет, избежав многочасового ожидания в очереди за иностранными туристами.

Ну а для полного уединения, конечно, нужно отправится в край тысячи озер. В Карелии и рыбалка, и паломничество, например, на Валаам. А еще памятники деревянного зодчества в Кижах. Многих притягивает изумрудная гладь Байкала и таинственные обряды шаманов на острове Ольхон. Еще одно место силы – Алтай, с его марсианскими пейзажами и зеркальными озерами. Есть здесь и свой Йеллоустоун – гейзерное озеро. Если внимательно приглядеться, то в России можно найти альтернативу любому заграничному отдыху.

"Этот год – это возможность для внутреннего туризма, для того, чтобы рассказать людям о возможностях регионов. Рассказать людям о себе и не только жителям соседних регионов, которые плюс – минус неплохо осведомлены, куда можно поехать на расстоянии 3-4 часа на автомобиле, например. Но и рассказать тем, которые живут на другом конце страны. Замотивировать их приехать к себе", - сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Отечественная туриндустрия уже была в похожей ситуации. Три года назад из-за разногласий между Анкарой и Москвой Турция оказалась закрыта для россиян. Количество отдыхающих в Крыму и Краснодарском Крае выросло в разы. Но удержать поток тогда не смогли. В условиях пандемии российские регионы получили еще один шанс привлечь своего туриста. Важно, чтобы инфраструктура и сервис оказались также привлекательны, как и уникальные достопримечательности.

Никита Васильев, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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