"Связаны руки": Запад обеспокоил закон о национальной безопасности Гонконга

Что теряет Вашингтон и Лондон в Гонконге?

С 1 июля нет больше такого города - Гонконг. Есть Сянган. В Пекине принят крайне суровый закон о национальной безопасности Гонконга, ставящий автономный район под жёсткий административный контроль центральных властей. Дата выбрана не случайно - она приурочена к годовщине передачи Гонконга Китаю от Великобритании 23 года назад. За нарушение закона - от 10 лет до пожизненного, горячий привет местным борцам с континентальным Китаем на американские деньги. Американцы сигнал приняли - США с понедельника прекращают поставки оборудования двойного назначения в Гонконг, конгресс готовит новые санкции. Британия, как бывшая метрополия, планирует раздать свои паспорта тем жителям Гонконга, кому угрожает новый закон, а Австралия - предоставить им убежище.

Китайские драконы выгнали британских львов из Гонконга еще в 97-ом. Сейчас, похоже, дошла очередь и до американских орлов. Изначально Пекин обещал не менять привычный уклад жизни особого административного района до 2047-го. Но антиправительственные демонстрации внесли свои коррективы. Благодаря правовым лазейкам, англичане, под чутким руководством и с финансовой поддержкой США все еще могли устраивать провокации на своей бывшей территории.

Потом грянул ковид и Пекин использовал вынужденный перерыв по максимуму. Гонконг получил закон о нацбезопасности. А вчерашние провокаторы теперь могут получить тюремные сроки, вплоть до пожизненного.

"Принятие закона о безопасности – это самый значимый эпизод развития отношений между центральной властью и Гонконгом со времен возвращения региона в состав Родины. Это исторический шаг, который позволит улучшить политическую систему Гонконга, защитить суверенитет и территориальную целостность нашей страны", - заявил административный секретарь Гонконга Кэрри Лам.

Что характерно, полный текст закона опубликовали лишь на китайском языке, но уже после его принятия, и до последнего не переводили на английский. Вообще, подробности документа власти предпочитали не озвучивать и готовили его, по сути, в режиме секретности. В прессе поначалу лишь изредка всплывали незначительные детали. Самые жесткие статьи просочились в СМИ лишь за несколько дней до 30 июня. И уже по ним стало понятно – закон о нацбезопасности Гонконга, действительно, можно считать историческим.

"Серьезным образом меняет ситуацию, ужесточая, прежде всего, сферу публичных проявлений критики властей. Значительная часть экспертов предполагает, что, возможно, теперь высказывать критику в адрес Пекина или правительства Гонконга будет гораздо сложнее. Так как предусмотрены очень суровые наказания: от трех лет до пожизненного заключения", - рассказал руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

Причем, запрет на битье светофоров и полицейских машин – далеко не самая важная часть закона. Главное – документ, по сути, ставит крест на политическом будущем нынешних гонконгских оппозиционеров. Все они, скорее всего, теперь получат пусть и небольшие, но реальные тюремные сроки. И после этого по закону уже не смогут претендовать на власть, даже если попытаются взять ее мирным способом. Статья теперь грозит и за призыв ввести санкции в отношении Китая. Нельзя сотрудничать с иностранными организациями с целью повлиять на выборы в Гонконге. Запрещено возбуждать ненависть к местному и китайскому правительству. Следить за соблюдением закона будут органы госбезопасности КНР. Теперь они действуют в регионе официально, и обжаловать их решения в местном суде нельзя.

Запад новая китайская действительность, похоже, застала врасплох. Когда текст закона перевели, стало ясно, что теперь у Вашингтона и Лондона в Гонконге, по сути, связаны руки. США, которые уже потратили на местную оппозицию огромные деньги, ожидаемо пошли в атаку. Вашингтон уже заявил, что прекращает продавать Гонконгу технологии двойного назначения. Вице-президент Майкл Пенс назвал закон о нацбезопасности предательством. Госсекретарь Майк Помпео посвятил Гонконгу отдельное выступление

Особенно Помпео возмутила 38-ая статья закона. Госсекретарь даже назвал ее оскорблением всех стран. Речь в статье идет о том, что китайские власти теперь могут преследовать нерезидентов Гонконга за преступления, совершенные за пределами региона. Если вспомнить, что спецслужбы США постоянно арестовывают граждан разных стран по всему миру, возмущение Помпео выглядит, мягко говоря, неуместным. Американская Палата представителей уже одобрила санкции против Пекина. Правда, они касаются лишь китайских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к закону о нацбезопасности. МИД КНР ответил жестким китайским предупреждением.

"Хочу повторить, что ситуация в Гонконге является исключительно внутренним делом Китая, и никакие другие страны не имеют права вмешиваться. Китайское правительство наложит визовые ограничения на американских чиновников, которые вмешиваются в вопросы национальной безопасности. Попытка США блокировать усилия КНР по внедрению закона о нацбезопасности Гонконга посредством так называемых санкций обречена на провал", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Британский премьер Борис Джонсон грозит Пекину паспортизацией Гонконга. В Лондоне закон о нацбезопасности назвали прямой угрозой свободе народов. Теперь Форин-офис может раздать жителям района 3 миллиона паспортов.

"От чего хотят защитить британцы жителей Гонконга? Мало кто говорит, что эти протестующие в Гонконге, они как раз и составляют маргинальное меньшинство бузотеров, которых мало кто хорошо понимает и знает, которые мешали всем остальным, многомиллионному городу Гонконгу нормально жить и нормально развиваться", - отметил руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

При этом, когда гражданство России получают жители Донбасса или, например, Абхазии, это вызывает лавину критики со стороны тех же англичан и американцев. Вот только на российские паспорта есть реальный запрос, а в Гонконге вряд ли найдется так много желающих получить паспорт Ее Величества. Подавляющее большинство местных привыкло к сытой жизни и многомиллиардным инвестициям с материка, поэтому и протесты они не поддерживали. На улицы удавалось вывести лишь маргинальное меньшинство.

Препятствий для развития района в рамках Китая, действительно, по сути, нет. Вашингтон вряд ли в дальнейшем пойдет на жесткие меры из-за Гонконга, потому что сам потеряет от них не меньше, чем Пекин. Похоже, США ограничатся лишь именными санкциями против некоторых китайских политиков второго эшелона. На что КНР зеркально ответит. Не повлияет на ситуацию и готовность Австралии, явно по требованию Лондона, принять у себя беженцев из Гонконга. Просто потому что этих беженцев вряд ли наберется даже на пару самолетов. Что до Китая, то теперь у него есть все возможности вернуть Гонконгу статус тихой гавани и азиатской финансовой столицы. Уставшие от митингов и пандемии местные жители этого явно ждут. И даже не так важно, как теперь будет называться город. Ведь слова Сянган и Гонконг пишутся по-китайски одинаково.

Денис Большаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"