Высокопоставленный чиновник задержан за хищение 40 миллионов у Минобрнауки

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в отношении высокопоставленного чиновника Минобрнауки и предпринимательницы. Оба фигуранта задержаны, сообщили в пресс-службе МВД.

Как установило следствие, в 2016 году предпринимательница получила подряд от министерства. Она заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Минобрнауки – при этом не собиралась выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме". Результат работ, который заведомо не соответствовал условиям договора, был представлен заказчику.

"Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 миллионов рублей", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дома и на работе у подследственных прошло более 30 обысков. Имен фигурантов в МВД пока не называют, передает РИА Новости.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей задержана заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич. Ее сообщник - чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Меру пресечения им изберет Тверской суд Москвы 3 июля.

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