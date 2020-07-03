Супругу Зеленского вылечили от коронавируса

Первая леди Украины выписалась из больницы

Елена Зеленская выписалась из больницы. Супруга президента Украины дома будет проходить реабилитацию после выздоровления от двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.

"Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей", - говорится в сообщении офиса украинского президента.

Сообщение о госпитализации Зеленской появились 16 июня. Несколько дней перед этим супруга президента лечилась амбулаторно. Владимира Зеленского и детей также проверили на коронавирус, тесты были отрицательными, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"