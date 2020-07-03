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Ростехнадзор заявил о "тревожной аварийности" на объектах "Норникеля"

19:24
  • пятница
  • 03 июля 2020

Компании, допустившей разлив топлива, предписано устранить нарушения

Показатели аварийности на объектах "Норникеля" тревожные. Игнорирование проблем может привести к еще более печальным последствиям, чем авария на ТЭЦ-3, заявили в Ростехнадзоре.
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Ведомство опубликовало сообщение по итогам заседания, на котором рассматривалась внеплановая проверка компании НТЭК, из резервуара на одном из объектов которой разлилось более 20 тысяч тонн топлива.

"В целом ситуация с показателями аварийности и травматизма охарактеризована как тревожная.            Подчеркнуто наличие целого ряда серьезных проблем, требующих принятия комплексных мер со стороны руководящего состава предприятий", - говорится в сообщении Ростехнадзора.

Тем временем стали известны  результаты проверки ТЭЦ-3, проведенной Росприроднадзором. В ведомстве заявили, что Норильско-Таймырская энергетическая компания, на площадке которой произошел разлив 21 тысячи тонн нефтепродуктов, представляла недостоверную информацию о воздействии предприятия на окружающую среду.

Авария на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей компании НТЭК, произошла 29 мая. Более 20 тысяч тонн нефтепродуктов попали на почву, в реку Амбарную и озеро Пясино. Работы по ликвидации последствий идут до сих пор.

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