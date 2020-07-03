Названо место прощания с актером Виктором Проскуриным

Заслуженный артист России, по словам родных, страдал хронической болезнью

Прощание с народным артистом России Виктором Проскуриным пройдет 4 июля в Театральном институте имени Щукина с 10 до 12 часов. Ранее супруга актера Ирина Хонда заявила, что прощание могут провести в Доме кино в субботу.

Напомним, Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет 30 июня. Широкому зрителю актер известен ролями ролей Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена", капитана Александра Блинова в картине "Выйти замуж за капитана" и Василия Вожеватова из "Жестокого романса".

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