В офис украинской оппозиционной партии в Полтаве бросили гранату

Ранена сотрудница

Взрыв прогремел в офисе украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Полтаве. Неизвестные бросили гранату в окно. По предварительным данным, пострадала сотрудница.

"В полицию в 18 часов поступила информация о том, что в офис ОПЗЖ бросили гранату. На месте работает оперативно-следственная группа", - приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы полиции Полтавской области. Насколько серьезны полученные сотрудницей офиса травмы, устанавливают медики.

Ранее о происшествии сообщил народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива. Он предположил, что к нападению причастны представители националистических групп. По словам депутата, человек в маске подбежал к зданию и бросил гранату в открытое окно расположенного на первом этаже офиса.

Как отметил Кива, секретарь офиса чудом осталась жива. В этот момент девушка 1998 года рождения вышла помыть руки – она бы погибла, если бы осталась в комнате.

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