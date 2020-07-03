Роспотребнадзор запретил детям выезжать на отдых за пределы региона

Исключение – для жителей Арктической зоны

Российские дети смогут отдохнуть только в лагерях, расположенных в регионе, где они проживают. Запрет Роспотребнадзора на выезд ребенка, включенный в санитарно-эпидемиологические правила, действует до 1 января 2021 года.

Как отмечают в ведомстве, дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. При этом количество детей в группах и отрядах ограничено 50% от обычной численности.

Предусмотрел Роспотребнадзор и исключения из правил. Они распространяются на ребят, проживающих в Арктической зоне, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"