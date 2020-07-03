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Экстренные службы Подмосковья приведены в состояние повышенной готовности

21:05
  • пятница
  • 03 июля 2020

Они готовы справиться с последствиями непогоды

Экстренные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности. Быть начеку им поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев рассказал о смягчении ограничений в Подмосковье

"Прошу глав и экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями", - написал Воробьев в Instagram.

Ранее синоптики предупреждали, что на московский регион движется атмосферный фронт. Гроза уже разразилась, метеорологи не исключают и града. По прогнозам, за сутки на Москву и область может пролиться половина месячной нормы осадков.

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