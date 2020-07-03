Движение на Филевской линии метро восстановлено

С путей убрали упавшее дерево
Восстановлено движение на Филевской линии московского метро. Поезда на голуюой ветке не ходили некоторое время из-за упавшего на пути дерева.
"Дерево убрано, движение на Филевской линии полностью восстановлено",- сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что движение поездов временно остановлено от станции "Киевская" до станции "Багратионовская".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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