Движение на Филевской линии метро восстановлено

С путей убрали упавшее дерево

Восстановлено движение на Филевской линии московского метро. Поезда на голуюой ветке не ходили некоторое время из-за упавшего на пути дерева.

"Дерево убрано, движение на Филевской линии полностью восстановлено",- сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что движение поездов временно остановлено от станции "Киевская" до станции "Багратионовская".

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