Умер самый старый в мире кот

Самый старый в мире кот умер в Англии. Мейн-кун по кличке Раббл прожил на свете 31 год – по человеческим меркам это около 150 лет.

Хозяйка кота – жительница юго-западного графства Девон Мишель Херитедж – рассказала, что котенка ей подарили на 20-летие. И с тех пор она с Рабблом не расставалась. По словам Мишель, кот ничем не болел, но под конец жизни сильно похудел.

Раббл побил рекорд по продолжительности кошачьей жизни, который принадлежал сиамцу по кличке Скутер из Техаса. Тот умер в 2016 году, когда ему было 30 лет – его имя даже внесли, в Книгу рекордов Гиннесса. А абсолютной рекордсменкой осталась кошка из Техаса по кличке Крим Пафф - она родилась в 1967 году и умерла в 2005, прожив 38 лет и три дня, пишет Daily Mail.

World's oldest cat dies AGED 31 after owner, 52, who was given him as a kitten for her 20th birthday pays tribute https://t.co/dhc7jHVHy7