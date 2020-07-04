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За сутки в Москве 1620 человек вылечились от коронавируса

10:00
  • суббота
  • 04 июля 2020

В столице наблюдается хорошая динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 620 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 156 459.
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В последние дни в столице наблюдается снижение роста новых заболевших. Нынешние показатели на 20% меньше, чем неделю назад, и на 89% меньше, чем 3 мая. Уже четыре дня число новых случаев держится на низком уровне - около 600.

По данным на 3 июля, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 222 530 пациентам, умерли с начала пандемии 3 929 человек. В России больных зарегистрировано около 667 тысяч, в мире 10,8 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерло более 521 тысячи человек.

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