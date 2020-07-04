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В России за сутки выявлено 6632 больных коронавирусом

10:42
  • суббота
  • 04 июля 2020

С начала пандемии заболели более 674 тысяч

За сутки в России зафиксировано 6 632 случая заражения коронавирусом, всего выявлено 674 515 человек с COVID-19.  Более месяца Москва не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 680 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 223 210 инфицированных, вылечились 156 459 человек.
Собянин не ждет в Москве второй волны коронавируса

По данным ВОЗ, в некоторых странах сейчас наблюдается новый пик заболевания коронавирусом. Директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в связи с этим полагает, что утверждения о второй волне COVID-19 - всего лишь научное предположение.

Вместо второй волны в тех странах, где не были предприняты необходимые карантинные меры, может возрасти заболеваемость, превысив уже состоявшиеся пиковые пороги. Сейчас такая картина наблюдается в США, где за сутки фиксируют более 50 тысяч новых случаев болезни.

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