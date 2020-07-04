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В Москве резко снижается число инфицированных коронавирусом

11:00
  • суббота
  • 04 июля 2020

За сутки выявлено менее 700 больных

680 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 223 210 человек, умерли 3 929 пациентов. Число вылечившихся выросло до 156 459 человек.
ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

В столице сняты практически все ограничения, введённые в конце марта в связи с пандемией коронавируса. Пока что не работают кинотеатры и запрещены массовые мероприятия.

Также Роспотребнадзор закрыл для посещения зоны отдыха с купанием и без купания. Там в постоянном режиме проводится мониторинг состояния воды и песка. Как сообщили в ведомстве, эти меры приняты в связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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