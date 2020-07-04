ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Алеппо после долгого перерыва заработало телевидение

10:17
  • суббота
  • 04 июля 2020

Боевики разрушили телецентр

В сирийском Алеппо возобновило работу государственное телевидение.  Вещание идёт из временной студии, расположенной в университете. Телецентр необходимо отстраивать заново, он серьёзно пострадал от рук боевиков.

Последние уточнения информации, заметки на листочке, проверка связи с аппаратной, команды режиссёра. Так делаются новости с колёс по всему миру. И телевидение Алеппо - не исключение.

Минимум оборудования, максимум творчества. Студию временно разместили в помещениях университета. Здание телецентра разрушено. Боевики захватили стратегический объект одним из первых. Вели отсюда свои пропагандистские трансляции и заодно оборудовали склад боеприпасов. Многие помещения до сих пор не успели разминировать. Однако, привыкшие к трудностям репортёры не жалуются.

Как и в каких условиях работают журналисты, для зрителей остаётся за кадром. О значимости этого труда говорит модное слово рейтинг. Вечерние новости собирают максимальную аудиторию, сообщает "ТВ Центр".

Телевидение в арабской республике - главный источник информации. Интернет доступен не всегда, не везде и не всем. В разговоре часто услышишь: "По телевизору сказали". Такое доверие непросто заслужить и ещё сложнее оправдать.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сирийское телевидение
Сирийское телевидение
Сирийское телевидение
Сирийское телевидение
Сирийское телевидение
Сирийское телевидение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.