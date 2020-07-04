В Алеппо после долгого перерыва заработало телевидение

Боевики разрушили телецентр

В сирийском Алеппо возобновило работу государственное телевидение. Вещание идёт из временной студии, расположенной в университете. Телецентр необходимо отстраивать заново, он серьёзно пострадал от рук боевиков.

Последние уточнения информации, заметки на листочке, проверка связи с аппаратной, команды режиссёра. Так делаются новости с колёс по всему миру. И телевидение Алеппо - не исключение.

Минимум оборудования, максимум творчества. Студию временно разместили в помещениях университета. Здание телецентра разрушено. Боевики захватили стратегический объект одним из первых. Вели отсюда свои пропагандистские трансляции и заодно оборудовали склад боеприпасов. Многие помещения до сих пор не успели разминировать. Однако, привыкшие к трудностям репортёры не жалуются.

Как и в каких условиях работают журналисты, для зрителей остаётся за кадром. О значимости этого труда говорит модное слово рейтинг. Вечерние новости собирают максимальную аудиторию, сообщает "ТВ Центр".

Телевидение в арабской республике - главный источник информации. Интернет доступен не всегда, не везде и не всем. В разговоре часто услышишь: "По телевизору сказали". Такое доверие непросто заслужить и ещё сложнее оправдать.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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