Пробитые крыши и вырванные деревья: разгул стихии в Центральной России

Выпал град с куриное яйцо

Стихия обрушилась сразу на несколько регионов Центральной России. В Калужской области ураганный ветер срывал крыши с домов. Из-за сильных дождей наблюдались подтопления в столице и Подмосковье.

Непогода испытывает на прочность и жителей Сибири. Град буквально бомбардирует Кемеровскую область. Куски льда настолько большие, что их тяжесть не в состоянии выдержать даже черепица кровли, не говоря уже о стеклах машин и покрытиях теплиц. В некоторых случаях град превышал размер куриного яйца, сообщает "ТВ Центр".

Похожая картина и в Красноярском крае, там тоже прошёл град. Однако нанёс куда меньший ущерб. Чего не сказать об урагане, который пронёсся над Калужской областью. Ливень затопил улицы, а шквалистый ветер срывал крыши с домов. По дороге разбросан утеплитель, в воздухе летают фрагменты фасадов домов. Вековые деревья вырывало с корнем. Форсировать затопленную проезжую часть осмеливаются немногие. Тем не менее, находятся и те, кто не боится повредить двигатель машины и перебирается буквально вброд. Стремительные потоки воды подмывали дороги. В некоторых местах провалился асфальт.

В Московской области грунт вымыло из-под железнодорожного полотна. На столичный регион тоже обрушился ливень, превратив улицы в реки. Разгул стихии как раз пришёл на вечер пятницы - время, когда все дачники отправились за город.

Трудности испытали не только автомобилисты. Пассажиры общественного транспорта шутили в сети – садились в автобус, а оказались в лодке. Пол скрыт под водой, пока машина буквально переплывает улицу. А жителей Опалихи в Красногорске пришлось спасать пожарным. Приусадебные участки опять затопило.

Количество осадков, выпавшие 3 июля в столичном регионе было таким, что ливневые канализации просто не справлялись. Стоки забивались сломанными ветками и мусором, которые принесло водой. За один только вечер выпала треть месячной нормы дождей. Впрочем, о сильной грозе МЧС предупреждало заранее, в том числе с помощью рассылки через СМС. Тем не менее, большинством дачников, этому предупреждении, судя по всем, особого значения не придали.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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