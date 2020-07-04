Сидящие без газа украинцы перекрыли федеральную трассу

Люди устали так жить

На Украине жители села в Харьковской области устроили акцию протеста из-за длительного отключения газа. На улицы вышли три десятка человек.

Митингующие перекрыли трассу международного значения. Пропускают только спецтранспорт и рейсовые автобусы с пассажирами. На месте работает полиция.

Антимонопольный комитет страны сейчас рассматривает дело против "Нафтогаза". По версии следствия, компания, возможно, завышала цены на газ для промышленности. А это, в свою очередь, привело к росту цен на топливо для населения Украины.

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