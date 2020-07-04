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Коммунисты проводят онлайн-пленум в условиях новой политической реальности

13:00
  • суббота
  • 04 июля 2020

Обсуждается избирательная кампания

“Новая политическая реальность и задачи по защите интересов трудящихся” - главные темы Х пленума ЦК КПРФ, который проходит в онлайн-формате. В нём принимают участие более двух тысяч представителей партии из разных регионов страны.
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Коммунисты обсуждают избирательную кампанию и подготовку к единому дню голосования, который состоится в сентябре, а также стратегию развития партии на ближайшие годы. Особое внимание - программам КПРФ по укреплению экономики, здравоохранения и социальной сферы. Они прописаны в блоке "15 шагов к достойной жизни каждого человека", сообщает "ТВ Центр".

Как сказал лидер партии Геннадий Зюганов, мы обязаны всё сделать для того, чтобы общество сплачивалось. А для этого надо идти по пути созидания, справедливости, подлинного реального социализма, заключил глава КПРФ.

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