В США неизвестные расстреляли посетителей двух торговых центров

Есть пострадавшие

В ночь на 4 июля сразу в двух американских торговых центрах неизвестные открыли стрельбу. Погиб ребёнок, есть раненые. Преступления произошли почти одновременно с разницей примерно в полчаса.

В Гувере, штат Алабама, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Один из них - восьмилетний мальчик - позже скончался в больнице. Обстоятельствах трагедии пока не известны. Полиция не знает, сколько было злоумышленников, и почему они открыли огонь, сообщает "ТВ Центр".

В Брейнтри, штат Массачусетс при стрельбе пострадала девочка-подросток. Она госпитализирована, угрозы жизни нет. Очевидцы говорят, что слышали шесть выстрелов. Правоохранители быстро нашли и задержали двоих подозреваемых. Об их мотивах не сообщается.

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