ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США неизвестные расстреляли посетителей двух торговых центров

12:41
  • суббота
  • 04 июля 2020

Есть пострадавшие

В ночь на 4 июля сразу в двух американских торговых центрах неизвестные открыли стрельбу. Погиб ребёнок, есть раненые. Преступления произошли почти одновременно с разницей примерно в полчаса.
Стрельба в Сиэтле и погромы в Брюсселе: хроника протестов против расизма

В Гувере, штат Алабама, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Один из них - восьмилетний мальчик - позже скончался в больнице. Обстоятельствах трагедии пока не известны. Полиция не знает, сколько было злоумышленников, и почему они открыли огонь, сообщает "ТВ Центр".

В Брейнтри, штат Массачусетс при стрельбе пострадала девочка-подросток. Она госпитализирована, угрозы жизни нет. Очевидцы говорят, что слышали шесть выстрелов. Правоохранители быстро нашли и задержали двоих подозреваемых. Об их мотивах не сообщается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Стрельба в США
Стрельба в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.