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В Москву возвращаются врачи, помогавшие регионам бороться с коронавирусом

12:19
  • суббота
  • 04 июля 2020

Группа медиков побывала в Ханты-Мансийске

Бригада столичных медиков вернулась в Москву из Ханты-Мансийска. Там врачи по поручению Сергея Собянина помогали лечить пациентов с коронавирусом.
В Москву вернулись врачи, помогавшие Камчатке бороться с коронавирусом

В команде были семь сотрудников крупнейших клиник столицы - специалисты разного профиля, все с опытом работы в "красной зоне".

За две недели - они проехали три тысячи километров, посетили 13 коронавирусных стационаров региона, лечили пациентов и консультировали местных врачей, сообщает "ТВ Центр".

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