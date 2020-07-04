В Амурской области спасли выпавшего из гнезда аиста

Птица прижалась в новой семье

Найти новый дом аистёнку. Необычная спецоперация развернулась в Амурской области. Птенца, выпавшего из гнезда, решили вернуть в дикую природу, а для этого подкинуть в другое гнездо. Вот только взрослые птицы, которым предстояло стать усыновителями поневоле, могли не согласиться на такое пополнение.

Аистов в Амурской области с каждым годом становится больше. Их здесь не просто любят, а холят и лелеют. Причем не только экологи и орнитологи. На днях электрики нашли у опоры ЛЭП одинокого аистёнка. Смекнули - наверняка выпал из гнезда. Время сейчас такое: птенцы учатся летать.

У обнаруживших аистёнка электриков полномочий отключить ЛЭП, разумеется, не было. Так что забрали его с собой, сообщили, куда надо. Следующие два дня птенец провёл у районного охотоведа. Для местных - дело привычное. В целях увеличения популяции аистов специалисты регулярно возводят искусственные опоры гнездования, сообщает "ТВ Центр".

Аистёнок-найдёныш тем временем начал расправлять крылья и проявлять недюжинный аппетит. Человеку его прокормить накладно - пойди, налови каждый день два килограмма рыбы. Проще вернуть его в дикую природу, пусть свои кормят. Экологи вспомнили, как в прошлом году в соседнем заповеднике такой же заблудившийся птенец залетел в чужое гнездо. И жил там два дня, припеваючи: ел, спал.

Решили действовать так же. Найти аистёнку достойную жилплощадь не среди болот, а в шаговой доступности от дороги. И не менее достойную приёмную семью. Чтобы своих птенцов было не больше трех, иначе не прокормят. Когда подходящее гнездо было найдено, приступили к спецоперации, причём на глазах у ошеломлённого отца семейства. Дальнейшие события порадовали всех без исключения. Подкидыша приняли как своего.

Последние новости из Муравьёвского заказника вызывают не просто оптимизм - гордость. Краснокнижный найдёныш уже отлично летает. А, устав, неизменно возвращается в своё новое, ставшее родным, гнездо. Будто доказывая: если аисты приносят людям детей, значит, и люди могут ответить им тем же.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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