В Москве прощаются с Виктором Проскуриным

Актёру было 68 лет

В Москве прощаются с заслуженным артистом России Виктором Проскуриным. Он ушёл на 69-ом году жизни. Гражданская панихида проходит в театральном институте имени Щукина. Именно его окончил актёр.

Проскурин воплотил на экране более ста образов. С успехом играл в драмах, лирических комедиях, детективах. Зрители полюбили его после роли Гены Ляпишева в "Большой перемене". Затем были капитан Блинов из "Выйти замуж за капитана", Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса"...

Любителям театра он запомнился по постановкам Ленкома. В 2010 году Виктор Проскурин награжден орденом "За вклад в развитие культуры России". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище, сообщает "ТВ Центр".

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