Борьба с расизмом напоминает сумасшествие

Волна переименований захлестнула Европу и Австралию

В Германии переименуют станцию метро, название которой оскорбляет чувства темнокожих. По этой же причине в Австралии решили дать другое наименование горному хребту. Антирасистская истерия захватывает мир. Памятники, спортивные команды, иконы - под горячую руку борцов с дискриминацией попадает всё подряд. В США уже белому населению приходится защищать свои права.

На череду расистских скандалов отреагировал Дональд Трамп, назвав всё происходящее спланированной политической акцией. "Не сомневайтесь, эта культурная революция левого толка предназначена для того, чтобы низвергнуть американскую революцию. Дай им волю, они бы разрушили саму нашу цивилизацию, которая спасла миллиарды людей от бедности. Они готовы снести каждую статую и символ - разрушить память о нашем национальном наследии", - сказал глава Белого дома.

Тем временем волна переименований захлестнула и Старый свет. Жители Берлина уже давно требовали сменить название станции метро "Моренштрассе". В средние века этим словом - морен - называли темнокожих рабов. Теперь остановка получит имя русского композитора Михаила Глинки. С карты Австралии исчезнут горы, названные в честь бельгийского короля Леопольда II, которого обвиняют в геноциде населения Конго. Историки полагают, что в годы его правления погибли миллионы африканцев, сообщает "ТВ Центр".

А вот чем не угодила бунтарям знаменитая скульптура Русалочки в Дании - не очень понятно. На каменном постаменте сказочной героини теперь чернеет надпись "расистская рыба". Кстати, американская киностудия "Дисней" приступила к подготовке фильма о Русалочке, роль которой досталась темнокожей певице.

Цвет кожи меняют не только сказочные персонажи, но и герои библейских сюжетов. В одном из кафедральных соборов Англии появилась "Тайная вечеря" с темнокожим мужчиной в роли Иисуса.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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