Число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 11 миллионов

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса. В США наблюдается взрывной рост числа инфицированных.

523 тысячи человек умерли из-за осложнений во время болезни, более 5 миллионов с момента начала пандемии выздоровели.

Больше всего заболевших зарегистрировано в США – 2 739 879 человек, в стране умерло более 126 тысяч заболевших. На втором месте – Бразилия с 1,4 миллиона инфицированных, третью позицию занимает Россия – 667 тысяч заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано в Сахарской Арабской Демократической Республике – 10 человек.

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