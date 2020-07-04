ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 11 миллионов

10:36
  • суббота
  • 04 июля 2020

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса. В США наблюдается взрывной рост числа инфицированных.
Путин: вспышки безработицы из-за коронавируса не ожидается

523 тысячи человек умерли из-за осложнений во время болезни, более 5 миллионов с момента начала пандемии выздоровели.

Больше всего заболевших зарегистрировано в США – 2 739 879 человек, в стране умерло более 126 тысяч заболевших. На втором месте – Бразилия с 1,4 миллиона инфицированных, третью позицию занимает Россия – 667 тысяч заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано в Сахарской Арабской Демократической Республике – 10 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.