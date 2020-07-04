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Более 10 тысяч человек умерли в России от коронавируса с начала пандемии

11:23
  • суббота
  • 04 июля 2020

Число заболевших превысило 670 тысяч

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек. За минувшие сутки скончались 168 человек и общее число жертв болезни составило 10 027 человек. Из расчёта на 100 тысяч населения это один из самых низких показателей в мире. а среди заболевших - менее 1,5%.
В Москве резко снижается число инфицированных коронавирусом

К примеру, в США с населением в 328 миллионов человек заболели коронавирусом около трёх миллионов и умерли от последствий болезни более 129 тысяч.  В России живет порядка 146 миллионов человек, у нас заразились коронавирусом 674 тысячи и 10 тысяч скончались.

В последние дни в России наблюдается снижение роста числа заболевших. В США, напротив, фиксируется взрывной рост – за минувшие сутки коронавирусом заразились более 50 тысяч человек.

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