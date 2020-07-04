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В российских отелях на Чёрном море взлетели цены

13:47
  • суббота
  • 04 июля 2020

Забронировать номера на август уже нельзя

Отели Черноморского побережья России повысили цены из-за закрытых границ. Люди в соцсетях пишут, что забронировать гостиницу в хороших отелях Кубани и Крыма на июль и август проблематично – мест нет.
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Причина – пандемия коронавируса и закрытые границы. 1 июля в России с опозданием стартовал туристический сезон и люди решили восполнить длительное нахождение дома в период самоизоляции. На Черноморских курортах сейчас наблюдается приток туристов, как организованных, так и "дикарей".

Из-за этого отели Кубани поднимают цены на размещение. Расценки на места в гостиницах уже выросли на 50%, но это не предел, пишет "Интерфакс". В некоторых отелях Крыма цена стандартного номера поднялась вдвое.

Напомним, что российские границы будут закрыты до 1 августа. В Европе уже начали принимать туристов, но гостей из нашей страны там пока не ждут.

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