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Жуткие кадры из затопленной проливными дождями Японии

15:15
  • суббота
  • 04 июля 2020

Есть человеческие жертвы

Затопленные дома, разрушенные мосты и отрезанные от остального мира населённые пункты. Максимальный уровень опасности объявлен в двух японских префектурах из-за наводнения. Дожди, которые не прекращаются вот уже вторые сутки, привели к оползням и селям. Есть погибшие и пропавшие без вести. Для сотен тысяч жителей объявлена эвакуация.
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Тропические дожди, обрушившиеся на японский остров Кюсю, переросли в настоящее стихийное бедствие. Уже затоплены две префектуры. Реки вышли из берегов, а города накрывают сели и оползни с гор. Мосты, жилые и коммерческие здания, даже памятники смывает стремительный поток.

Японское общественное телевидение говорит о 15 жертвах, ссылаясь на сводку спасательной службы. Большинство погибших -  постояльцы местного дома престарелых. Пансионат ушёл под воду из-за разлива реки Кумагава. Судьба ещё 20 человек неизвестна. Люди могут оставаться под завалами, вызванными оползнями. Многие жители ждут помощи, спасаясь на крышах домов. В регионе действует наивысший уровень опасности – пятый. На помощь терпящим бедствие брошены войска. К эвакуации готовится более 300 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".

За сутки на регион вылилось почти полметра осадков. На некоторых улицах под водой скрылись даже фонарные столбы и залило вторые этажи зданий. В городах нет света и связи. Из-за угрозы жизни и здоровью префектуру Кумамото уже покинуло 80 тысяч жителей, и ещё 65 тысяч должны уехать в ближайшее время. Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время ливни не прекратятся.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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