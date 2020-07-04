У МЧС в Москве появится свой храм

Его строят в районе Фили-Давыдково

На западе Москвы, в районе Фили-Давыдково возводят храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. Он станет главной святыней МЧС России. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Белокаменное однокупольное здание с шатровым завершением строится по индивидуальному проекту. Оно рассчитано на 800 прихожан. В ближайшее время завершат роспись сводов, благоустроят территорию. Полностью закончить работы планируется до конца года, к 30-летию ведомства, сообщает "ТВ Центр".

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